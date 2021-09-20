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РФ почала масштабні навчання в Чорному морі

Понеділок, 20 вересня 2021, 11:24

Майже 20 кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту Росії вийшли в море з пунктів базування в окупованому Севастополі та Новоросійську для проведення навчань "з виконанням ракетних і артилерійських стрільб".

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу флоту

Дослівно: "У заході залучені ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні і рятувальні судна, літаки й вертольоти.

На морських полігонах бойової підготовки екіпажі кораблів виконають ракетні та артилерійські стрільби в складі різнорідних тактичних груп, проведуть комплекс навчань з ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна, виявлення і завдання удару по береговому командному пункту, а також з відбиття атаки умовного супротивника з повітря".

Деталі: За словами російських військових, стежитимуть за діями учасників навчання за допомогою безпілотників.

Нагадаємо: Нещодавно Росія та Білорусь провели масштабні військові навчання "Запад-2021" за участі 200 тисяч військових.

Теми: РосіяокупаціяКримЧорне море
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