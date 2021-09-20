Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ почала масштабні навчання в Чорному морі

Понеділок, 20 вересня 2021, 11:24
РФ почала масштабні навчання в Чорному морі

Майже 20 кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту Росії вийшли в море з пунктів базування в окупованому Севастополі та Новоросійську для проведення навчань "з виконанням ракетних і артилерійських стрільб".

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу флоту

Дослівно: "У заході залучені ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні і рятувальні судна, літаки й вертольоти.

На морських полігонах бойової підготовки екіпажі кораблів виконають ракетні та артилерійські стрільби в складі різнорідних тактичних груп, проведуть комплекс навчань з ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна, виявлення і завдання удару по береговому командному пункту, а також з відбиття атаки умовного супротивника з повітря".

Деталі: За словами російських військових, стежитимуть за діями учасників навчання за допомогою безпілотників.

Нагадаємо: Нещодавно Росія та Білорусь провели масштабні військові навчання "Запад-2021" за участі 200 тисяч військових.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяокупаціяКримЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
Росія
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Останні новини
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
Усі новини...
Реклама: