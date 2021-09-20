РФ начала масштабные учения в Черном море

Около 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России вышли в море из пунктов базирования в оккупированном Севастополе и Новороссийске для проведения учений "с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу флота

Дословно: "В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты.

На морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки условного противника с воздуха".

Детали: По словам российских военных, следить за действиями участников учения будут с помощью беспилотников.

Напомним: Недавно Россия и Беларусь провели масштабные военные учения "Запад-2021" с участием 200 тысяч военных.