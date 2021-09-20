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Глава МЗС Угорщини може не потрапити на Генасамблею ООН через вакцинацію "Спутником V"

Понеділок, 20 вересня 2021, 11:58
Петер Сійярто. фото з Вікіпедії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який планує взяти участь в осінній сесії 76-ї Генасамблеї ООН, може не потрапити туди через те, що був вакцинований російським препаратом "Спутник V".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише угорське видання Nepszava.

Міністру зробили в березні щеплення російською вакциною, про що він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook. Однак "Спутник V" не визнають у більшості країн світу і він не отримав дозволу від Європейського агентства з лікарських засобів, Всесвітньої організації охорони здоров'я або органів охорони здоров'я США.

На Генеральній асамблеї ООН зможуть особисто бути присутнім тільки ті, хто вакцинований визнаними ВООЗ або США препаратами.

В принципі для поїздки в США досить негативного результату ПЛР-тесту, але місто Нью-Йорк, де проходить Генасамблея, і сама ООН ввели суворіші правила. Тільки вакциновані зможуть бути присутніми на зборах особисто.

Сійярто також хотів би особисто бути присутнім на Генасамблеї, тому що в уряду Угорщини великі плани на сесію наступного року: він може висунути угорських кандидатів на пост голови двох комітетів.

Минулого тижня російська делегація в ООН протестувала проти вимоги про певні вакцини, очевидно, вони теж були вакциновані "Спутником". Посол РФ в ООН Василь Небензя направив листа голові Генасамблеї, в якому назвав суворі положення "дискримінаційними", але російський протест поки що не дав результатів.

Однак ООН залишила лазівку: на місці буде створено пункт вакцинації, так що Сійярто зможе зробити собі щеплення іншою вакциною, яка визнається ВООЗ або США.

Нагадаємо, президенти України, Польщі, Молдови та прем'єр-міністр Грузії проведуть спільну зустріч в Нью-Йорку в рамках візиту на Генеральну асамблею ООН.

Теми: УгорщинавакцинаціяООН
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