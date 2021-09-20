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Глава МИД Венгрии может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации "Спутником V"

Понедельник, 20 сентября 2021, 11:58
Глава МИД Венгрии может не попасть на Генассамблею ООН из-за вакцинации Спутником V
Петер Сийярто. фото из Википедии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который планирует принять участие в осенней сессии 76-й Генассамблеи ООН, может не попасть туда из-за того, что был вакцинирован российским препаратом "Спутник V".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет венгерское издание Nepszava.

Министру сделали в марте прививки российской вакциной, о чем он сам сообщил на своей странице в Facebook. Однако "Спутник V" не признают в большинстве стран мира и он не получил разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам, Всемирной организации здравоохранения или органов здравоохранения США.

На Генеральной ассамблее ООН смогут лично присутствовать только те, кто вакцинирован признанными ВОЗ или США препаратами.

В принципе для поездки в США достаточно отрицательного результата ПЦР-теста, но город Нью-Йорк, где проходит Генассамблея, и сама ООН ввели строгие правила. Только вакцинированные смогут присутствовать на собрании лично.

Сийярто также хотел бы лично присутствовать на Генассамблее, потому что у правительства Венгрии большие планы на сессию следующего года: он может выдвинуть венгерских кандидатов на пост глав двух комитетов.

На прошлой неделе российская делегация в ООН протестовала против требования об определенных вакцинах, очевидно, ее члены вакцинированы "Спутником". Посол РФ в ООН Василий Небензя направил письмо председателю Генассамблеи, в котором назвал строгие положения "дискриминационными", но российский протест пока не дал результатов.

Однако, ООН оставила лазейку: на месте будет создан пункт вакцинации, так что Сийярто сможет сделать себе прививку другой вакциной, которая признана ВОЗ или США.

Напомним, президенты Украины, Польши, Молдовы и премьер-министр Грузии проведут совместную встречу в Нью-Йорке в рамках визита на Генеральную ассамблею ООН.

Темы: ВенгриявакцинацияООН
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