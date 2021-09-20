COVID у Києві: за добу 4 хворих померли і 32 госпіталізовані

За добу 19 вересня у столиці зафіксували 183 нових випадки коронавірусу, 4 хворих померли, 32 людини госпіталізували.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "183 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 4 летальних випадки від вірусу. 32 госпіталізованих хворих на коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 96 жінок віком від 21 до 83 років, 74 чоловіки віком від 19 до 88 років, 4 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 9 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (53), Шевченківському (33) та в Оболонському (29) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці зафіксували 230 262 випадки коронавірусу, 5 339 хворих померли, подолали вірус 219 233 мешканці столиці, з них 77 за минулу добу.

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