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COVID в Киеве: за сутки 4 больных умерли и 32 госпитализированы

Понедельник, 20 сентября 2021, 11:58
COVID в Киеве: за сутки 4 больных умерли и 32 госпитализированы
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За сутки 19 сентября в столице зафиксировали 183 новых случая коронавируса, 4 больных умерли, 32 человека госпитализированы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "183 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 4 летальных случая от вируса. 32 госпитализированных больных коронавирусом".

Детали: Среди новых больных 96 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 74 мужчины от 19 до 88 лет, 4 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (53), Шевченковском (33) и в Оболонском (29) районах.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 230 262 случая коронавируса, 5 339 больных умерли, преодолели вирус 219 233 жителя столицы, из них 77 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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