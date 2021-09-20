Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Киеве: за сутки 4 больных умерли и 32 госпитализированы

Понедельник, 20 сентября 2021, 11:58
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За сутки 19 сентября в столице зафиксировали 183 новых случая коронавируса, 4 больных умерли, 32 человека госпитализированы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "183 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 4 летальных случая от вируса. 32 госпитализированных больных коронавирусом".

Детали: Среди новых больных 96 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 74 мужчины от 19 до 88 лет, 4 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (53), Шевченковском (33) и в Оболонском (29) районах.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 230 262 случая коронавируса, 5 339 больных умерли, преодолели вирус 219 233 жителя столицы, из них 77 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Тысяча человек умерли от COVID в Украине за 15 дней, в целом уже 55 тысяч

"Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках" – Зеленский в Нью-Йорке

Западные области Украины приблизились к "красному уровню" – Ляшко

Монобольшинство хочет сменить руководителя аппарата ВРУ

Новости 20 сентября: стрельба в Перми, продление карантина

"Слуги" решили, кого предложить на пост главы правоохранительного комитета

Все новости...
Киев
Какие манипуляции используют правоохранители, чтобы не расследовать уголовные дела
В Киеве прошел Марш равенства
В Украине открылись участки для голосования на российских выборах – посольство РФ
Последние новости
11:35
таблицаУровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в 2 областях
11:27
Курс валют на 21 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:26
В Киеве скачек госпитализаций больных COVID-19
11:24
Обстреливал ВСУ, а потом приехал искать работу: в Украине поймали боевика
11:23
"Не оставим без внимания": России не по нраву позиция Турции о "выборах" в Крыму
11:11
Литва построила уже 30 км забора из колючей проволоки на границе с Беларусью
10:54
COVAX: Украина получила еще 159 тысяч вакцин CoronaVac
10:51
Аудиторы насчитали нарушений в лесхозах на 250 миллионов
10:43
Россиянин "пожертвовал" $25 тысяч на кампанию Трампа – два политтехнолога под подозрением
10:34
Суд ЕС обязал Польшу платить 500 тысяч евро ежедневно по делу о шахте на границе с Чехией
Все новости...