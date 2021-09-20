COVID в Киеве: за сутки 4 больных умерли и 32 госпитализированы

За сутки 19 сентября в столице зафиксировали 183 новых случая коронавируса, 4 больных умерли, 32 человека госпитализированы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "183 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 4 летальных случая от вируса. 32 госпитализированных больных коронавирусом".

Детали: Среди новых больных 96 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 74 мужчины от 19 до 88 лет, 4 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (53), Шевченковском (33) и в Оболонском (29) районах.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 230 262 случая коронавируса, 5 339 больных умерли, преодолели вирус 219 233 жителя столицы, из них 77 за минувшие сутки.

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