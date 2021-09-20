В уряді призначили гендиректорку Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції

Секретаріат Кабінету міністрів України призначив Наталію Форсюк генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби.

Урядовий офіс з координації європейської та євроатлантичної інтеграції відповідає за організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Кабміну у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Посада гендиректора була вакантною з 2019 року, конкурс на неї оголосили у липні 2021 року.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина привітала призначення, зазначивши, що Офіс - єдина інституція, через яку реалізується цей курс, і перед ним багато задач.

"Уряд та я особисто розраховуємо на невідкладне посилення спроможності та ефективності роботи Урядового офісу, а також швидке та якісне заповнення вакансій у штаті цієї структури. Певна, що Наталія Форсюк як досвідчена євроінтеграторка цілком здатна впоратися з цими викликами", - зазначила Стефанішина.

Як повідомляється, Наталія Форсюк отримала юридичну освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка, працювала на керівних посадах у бізнесі, міжнародних програмах та проєктах (ICED "Інфраструктура та міста для економічного розвитку", UNDP "Прозорість та доброчесність публічного сектору" та інших).

З 2016 року очолювала британську ініціативу з побудови прозорості у сфері інфраструктури в Україні (CoST International), пізніше працювала у Міністерстві інфраструктури радницею міністра і згодом заступницею з питань євроінтеграції.