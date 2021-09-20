Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В уряді призначили гендиректорку Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції

Понеділок, 20 вересня 2021, 12:35

Секретаріат Кабінету міністрів України призначив Наталію Форсюк генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби.

Урядовий офіс з координації європейської та євроатлантичної інтеграції відповідає за організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Кабміну у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Посада гендиректора була вакантною з 2019 року, конкурс на неї оголосили у липні 2021 року. 

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина привітала призначення, зазначивши, що Офіс - єдина інституція, через яку реалізується цей курс, і перед ним багато задач. 

"Уряд та я особисто розраховуємо на невідкладне посилення спроможності та ефективності роботи Урядового офісу, а також швидке та якісне заповнення вакансій у штаті цієї структури. Певна, що Наталія Форсюк як досвідчена євроінтеграторка цілком здатна впоратися з цими викликами", - зазначила Стефанішина. 

Як повідомляється, Наталія Форсюк отримала юридичну освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка, працювала на керівних посадах у бізнесі, міжнародних програмах та проєктах (ICED "Інфраструктура та міста для економічного розвитку", UNDP "Прозорість та доброчесність публічного сектору" та інших). 

З 2016 року очолювала британську ініціативу з побудови прозорості у сфері інфраструктури в Україні (CoST International), пізніше працювала у Міністерстві інфраструктури радницею міністра і згодом заступницею з питань євроінтеграції.

Теми: Кабінет міністрівЄвропа
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тисяча людей померли від COVID в Україні за 15 днів, загалом уже 55 тисяч

"Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках" – Зеленський у Нью-Йорку

Західні області України наблизилися до "червоного рівня" – Ляшко

Монобільшість хоче змінити керівника апарату ВРУ 

Новини 20 вересня: стрілянина в Пермі, продовження карантину

"Слуги" вирішили, кого запропонувати на посаду голови правоохоронного комітету

Усі новини...
Кабінет міністрів
Маніпулятивно та брехливо: як українські політики провели 2020 рік
Коломойський про "переговори на матчі": Я Чернишова з Бахматюком переплутав, а Арахамію тролив
"Наради" на матчі: Коломойський говорив із Арахамією і чиновниками під футбол
Останні новини
11:40
Зеленський очікує на відповідь Байдена щодо Плану трансформації України
11:35
таблицяРівень захворюваності на COVID-19 не перевищений лише у 2 областях
11:27
Курс валют на 21 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:26
У Києві стрибок госпіталізацій хворих на COVID-19
11:24
Обстрілював ЗСУ, а потім приїхав шукати роботу: в Україні впіймали бойовика
11:23
"Не залишимо без уваги": Росії не до вподоби позиція Туреччини щодо "виборів" у Криму
11:11
Литва спорудила вже 30 км паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю
10:54
COVAX: Україна отримала ще 159 тисяч вакцин CoronaVac
10:51
Аудитори нарахували порушень у лісгоспах на 250 мільйонів
10:43
Росіянин "пожертвував" $25 тисяч на кампанію Трампа – два політтехнологи під підозрою
Усі новини...