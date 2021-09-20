В правительстве назначили гендиректора Офиса по европейской и евроатлантической интеграции

Секретариат Кабинета министров Украины назначил Наталью Форсюк генеральным директором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Правительственный офис по европейской и евроатлантической интеграции отвечает за организационное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельности Кабмина в сфере европейской и евроатлантической интеграции

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина приветствовала это назначение, отметив, что Офис - единственная организация, через которую реализуется этот курс, и перед ним стоит много задач.

"Правительство и я лично рассчитываем на безотлагательное усиление способности и эффективности работы Правительственного офиса, а также быстрое и качественное заполнение вакансий в штате этой структуры. Конечно, Наталья Форсюк как опытная евроинтеграторка вполне способна справиться с этими вызовами", - отметила Стефанишина.

Как сообщается, Наталья Форсюк получила юридическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, работала на руководящих должностях в бизнесе, международных программах и проектах (ICED "Инфраструктура и города для экономического развития", UNDP "Прозрачность и добродетель публичного сектора" и другие).

С 2016 года возглавляла британскую инициативу по построению прозрачности в сфере инфраструктуры в Украине (CoST International), позже работала в Министерстве инфраструктуры советником министра и впоследствии заместителем по вопросам евроинтеграции.