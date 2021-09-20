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Холодно й сиро: арктичне повітря накапостить українцям

Понеділок, 20 вересня 2021, 12:42
ілюстративне фото з відкритих джерел

Найближчої доби холодну і сиру погоду в Україні буде визначати повітря арктичного походження з півночі Європи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вночі в більшості областей, вдень у північних та східних областях місцями невеликий, у Криму помірний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, в південних і східних областях вночі 5-10°, вдень 12-17°.

У Києві 21 вересня місцями невеликий дощ; вітер північно-західний, поривчастий, 7-12 м/с; температура вночі 5-7°, вдень 7-9°.

У середу в північних, удень також у західних і центральних областях місцями невеликі дощі.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в західних областях на ґрунті заморозки 0-3°, удень 6-11° тепла; в південній частині і східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У столиці 22 вересня місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Додатково: 20 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 17-21°, в Дніпрі в межах Києва 17°.

Теми: погода
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