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Холодно и сыро: арктический воздух напакостит украинцам

Понедельник, 20 сентября 2021, 12:42
Холодно и сыро: арктический воздух напакостит украинцам
иллюстративное фото из открытых источников

В ближайшие сутки холодную и сырую погоду в Украине будет определять воздух арктического происхождения с севера Европы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ночью в большинстве областей, днем в северных и восточных областях местами небольшой, в Крыму умеренный дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, в южных и восточных областях ночью 5-10°, днем 12-17°.

В Киеве 21 сентября местами небольшой дождь; ветер северо-западный, порывистый, 7-12 м/с; температура ночью 5-7°, днем 7-9°.

В среду в северных, днём также в западных и центральных областях местами небольшие дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных областях на почве заморозки 0-3°, днём 6-11° тепла; в южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днём 11-16°.

В столице 22 сентября местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

Дополнительно: 20 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 17-21°, в Днепре в пределах Киева 17°.

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Темы: погода
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