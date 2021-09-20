Правоохоронці затримали 33-річного водія "Audi", який напідпитку хаотично кермував автівкою, а коли його зупинили, почав відстрілюватися від поліцейських.

Джерело: пресслужба поліції, коментар спікера поліції Київщини Ірини Прянишникової, dtp.kiev.ua

Дослівно: "Під час патрулювання міста Вишгород працівники групи реагування патрульної поліції Вишгородського райуправління поліції зупинили автомобіль "Audi", водій якого хаотично рухався дорогою.

У відповідь чоловік дістав зброю та почав направляти її у бік поліцейських, після чого в‘їхав у шлагбаум і спробував втекти.

На вимогу поліцейських зупинитися, чоловік не реагував та продовжував рух".

Деталі: Поліцейські переслідували порушника, який здійснив близько 8 пострілів у бік службового автомобіля поліцейських.

Відзначається, що за 40 хвилин автомобіль вдалося заблокувати та затримати водія у Печерському районі Києва.

Виявилося, що 33-річний чоловік знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Він також притягувався до відповідальності за ст. 129 (погроза вбивством) ККУ.

У пресслужбі поліції УП зазначили, що чоловік заможний підприємець і в його крові "Драгер" виявив 2,5 проміле вмісту алкоголю.

Затриманий також є членом громадського формування з охорони громадського порядку.

Правопорушник стріляв у бік поліцейських з пристрою для відстрілу гумових куль. З місця події вилучили зброю, дозвільні документи, патрони та гільзи.

Автомобіль вилучили та доставили на спеціально відведений майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.