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Пьяный мажор устроил погоню и отстреливался от полицейских по Киеву

Понедельник, 20 сентября 2021, 13:35
фото: полиция Киева

Правоохранители задержали 33-летнего водителя "Audi", который под хмельком хаотично управлял автомобилем, а когда его остановили, начал отстреливаться от полицейских.

Источник: пресс-служба полиции, комментарий спикера полиции Киевщины Ирины Прянишниковой, dtp.kiev.ua

Дословно: "Во время патрулирования города Вышгород работники группы реагирования патрульной полиции Вышгородского райуправления полиции остановили автомобиль "Audi", водитель которого хаотично двигался по дороге.

В ответ мужчина достал оружие и начал направлять его в сторону полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться.

По требованию полицейских остановиться, мужчина не реагировал и продолжал движение".

 

Детали: Полицейские преследовали нарушителя, который осуществил около 8 выстрелов в сторону автомобиля полицейских.

Отмечается, что за 40 минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе Киева.

Оказалось, что 33-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он также привлекался к уголовной ответственности по ст. 129 (угроза убийством) УК.

В пресс-службе полиции УП отметили, что человек состоятельный предприниматель и в его крови "Драгер" обнаружил 2,5 промилле содержания алкоголя.

Задержанный также является членом общественного формирования по охране общественного порядка.

 

Правонарушитель стрелял в сторону полицейских из устройства для отстрела резиновых пуль. С места происшествия изъяли оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы.

Автомобиль изъяли и доставили на специально отведенное площадку временного задержания транспортных средств.

 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда
Темы: полицияКиевавто
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