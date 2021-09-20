Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пьяный бизнесмен устроил погоню и отстреливался от полицейских по Киеву

Понедельник, 20 сентября 2021, 13:35
Пьяный бизнесмен устроил погоню и отстреливался от полицейских по Киеву
фото: полиция Киева

Правоохранители задержали 33-летнего водителя "Audi", который под хмельком хаотично управлял автомобилем, а когда его остановили, начал отстреливаться от полицейских.

Источник: пресс-служба полиции, комментарий спикера полиции Киевщины Ирины Прянишниковой, dtp.kiev.ua

Дословно: "Во время патрулирования города Вышгород работники группы реагирования патрульной полиции Вышгородского райуправления полиции остановили автомобиль "Audi", водитель которого хаотично двигался по дороге.

В ответ мужчина достал оружие и начал направлять его в сторону полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться.

По требованию полицейских остановиться, мужчина не реагировал и продолжал движение".

 

Детали: Полицейские преследовали нарушителя, который осуществил около 8 выстрелов в сторону автомобиля полицейских.

Отмечается, что за 40 минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе Киева.

Оказалось, что 33-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он также привлекался к уголовной ответственности по ст. 129 (угроза убийством) УК.

В пресс-службе полиции УП отметили, что человек состоятельный предприниматель и в его крови "Драгер" обнаружил 2,5 промилле содержания алкоголя.

Задержанный также является членом общественного формирования по охране общественного порядка.

 

Правонарушитель стрелял в сторону полицейских из устройства для отстрела резиновых пуль. С места происшествия изъяли оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы.

Автомобиль изъяли и доставили на специально отведенное площадку временного задержания транспортных средств.

 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиевавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: