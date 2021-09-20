Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Дніпропетровщині з рабства звільнили 60 людей

Понеділок, 20 вересня 2021, 15:25
На Дніпропетровщині з рабства звільнили 60 людей

Правоохоронці Дніпропетровської області звільнили з трудового рабства 60 осіб, яких завербували для роботи на сільськогосподарських угіддях.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Злочинна група вербували людей зі всіх областей держави.

Фермери мали у власності 500 га землі у Петриківському та Магдалинівському районах на Дніпропетровщині.

Для обробки полів та збору урожаю овочів вони пропонували робітникам пристойну платню, але людей заселили у бараки й платили лише частину обіцяних коштів.

За організацію злочинної діяльності поліцейські затримали трьох осіб 64, 50 та 40 років.

 

У помешканнях злочинців вилучили зброю, набої, паспорти робітників, документацію, банківські картки, гроші та три автомобілі.

 

У бараках перебували 60 осіб, які піддавалися трудовій експлуатації.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). Також відкрито кримінальне провадження за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 ККУ.

 

Вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання ще двох осіб, причетних до торгівлі людьми.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Дніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
Дніпропетровська область
Ворог атакував Дніпропетровщину "Шахедами", двоє загиблих
ППО вночі збила "Шахед" над Дніпропетровщиною
Росіяни гатили по Марганцю і Нікополю: поранена жінка
Останні новини
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
Усі новини...
Реклама: