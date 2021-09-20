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На Дніпропетровщині з рабства звільнили 60 людей

Понеділок, 20 вересня 2021, 15:25

Правоохоронці Дніпропетровської області звільнили з трудового рабства 60 осіб, яких завербували для роботи на сільськогосподарських угіддях.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Злочинна група вербували людей зі всіх областей держави.

Фермери мали у власності 500 га землі у Петриківському та Магдалинівському районах на Дніпропетровщині.

Для обробки полів та збору урожаю овочів вони пропонували робітникам пристойну платню, але людей заселили у бараки й платили лише частину обіцяних коштів.

За організацію злочинної діяльності поліцейські затримали трьох осіб 64, 50 та 40 років.

 

У помешканнях злочинців вилучили зброю, набої, паспорти робітників, документацію, банківські картки, гроші та три автомобілі.

 

У бараках перебували 60 осіб, які піддавалися трудовій експлуатації.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). Також відкрито кримінальне провадження за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 ККУ.

 

Вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання ще двох осіб, причетних до торгівлі людьми.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська область
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