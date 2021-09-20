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На Днепропетровщине из рабства освободили 60 человек

Понедельник, 20 сентября 2021, 15:25

Правоохранители Днепропетровской области освободили из трудового рабства 60 человек, которых завербовали для работы на сельскохозяйственных угодьях.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Преступная группа вербовала людей из всех областей государства.

В собственности фермеров было 500 га земли в Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области.

Для обработки полей и сбора урожая овощей они предлагали рабочим приличное жалованье, но людей заселили в бараки и платили только часть обещанных средств.

 

За организацию преступной деятельности полицейские задержали трех человек 64, 50 и 40 лет.

В помещениях преступников изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три автомобиля.

 

В бараках находились 60 человек, которые подвергались трудовой эксплуатации.

Задержанным сообщили о подозрении по ч.3 ст.149 УК (торговля людьми). Также открыто уголовное производство по факту хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения по ч.1 ст.263 УК.

 

Принимаются меры по установлению места нахождения и задержания еще двух человек, причастных к торговле людьми.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская область
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