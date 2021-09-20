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Допоміг РФ захопити повітряний простір Криму в 2014-му: СБУ затримала ексвійськового

Понеділок, 20 вересня 2021, 15:31
Допоміг РФ захопити повітряний простір Криму в 2014-му: СБУ затримала ексвійськового

Контррозвідники СБУ затримали у Херсонській області так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь". Він сприяв російським військам у контролі повітряного простору над окупованим Кримом у 2014 році.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що він у 2014 році брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території півострова. Серед них – міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ "Кримаерорух".

За даними слідства, затриманий є колишнім військовослужбовцем ЗСУ. У 2011 році він був завербований російськими спецслужбами і отримав паспорт громадянина РФ.

Під час окупації українського півострова зловмисник входив до складу незаконного збройного формування так званої "Самооборони Криму".

Йому повідомили про підозру в державній зраді, а також в участі у незаконних збройних формуваннях, він під вартою.

 

Українська правда

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Теми: СБУКримокупаціяРосія
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