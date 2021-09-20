Помог РФ захватить воздушное пространство Крыма в 2014-м: СБУ задержала экс-военного

Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного Россией международного аэропорта "Симферополь". Он способствовал российским войскам в контроле воздушного пространства над оккупированным Крымом в 2014 году.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что он в 2014 году участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова. Среди них - международный аэропорт и региональное подразделение "Крымаэрорух".

По данным следствия, задержанный является бывшим военнослужащим ВСУ. В 2011 году он был завербован российскими спецслужбами и получил паспорт гражданина РФ.

Во время аннексии украинского полуострова злоумышленник входил в состав незаконного вооруженного формирования так называемой "Самообороны Крыма".

Ему сообщили о подозрении в государственной измене, а также в участии в незаконных вооруженных формированиях, он под стражей.