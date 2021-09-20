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Зеленський в середу виступить на Генасамблеї ООН

Понеділок, 20 вересня 2021, 16:29

Президент України Володимир Зеленський вилетів до США для участі в Генеральній асамблеї ООН.

Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з дипломатичних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Виступ із промовою Зеленського на Генасамблеї ООН запланований на другу половину середи, зазначило агентство.

Як повідомляв прессекретар президента України Сергій Никифоров, Зеленський проведе у США низку двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, серед яких генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Також заплановано зустрічі президента України з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.

21 вересня у Зеленського запланована зустріч з лідерами Польщі, Молдови та Грузії.

Загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

Також стало відомо, що Генеральна асамблея ООН внесла питання про тимчасово окуповані території України до порядку денного своєї чергової сесії.

Теми: ЗеленськийООН
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