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Зеленский в среду выступит на Генассамблее ООН

Понедельник, 20 сентября 2021, 16:29

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из дипломатических источников, сообщает "Европейская правда".

Выступление с речью Зеленского на Генассамблее ООН запланировано на вторую половину среды, отметил агентство.

Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Зеленский проведет в США ряд двусторонних встреч, в частности с лидерами других государств, представителями международных организаций, среди которых генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Также запланированы встречи президента Украины с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

21 сентября в Зеленского запланирована встреча с лидерами Польши, Молдовы и Грузии.

Общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся 21-27 сентября.

Также стало известно, что Генеральная ассамблея ООН внесла вопрос о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей очередной сессии.

Темы: ЗеленскийООН
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