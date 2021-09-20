Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США спростять правила в'їзду для мешканців ЄС та України

Понеділок, 20 вересня 2021, 17:45

Сполучені Штати і Європейський Союз домовилися про скасування обмежень на поїздки для вакцинованих європейців - це рішення важливе для жителів України, які подорожують до США через європейські аеропорти.

Про домовленість Брюсселя і Вашингтона виданню Politico повідомили три високопоставлені представники ЄС, пише "Європейська правда".

Посол ЄС в США Ставрос Ламбріндіс також написав у Twitter, що сподівається на "позитивне оголошення" щодо заборони на поїздки в США найближчим часом.

Заборона на поїздки діє з березня 2020 року і була продовжена президентом Джо Байденом після його інавгурації в січні.

Через заборону подорожей з ЄС до США діяла також заборона подорожей через ЄС для громадян України. Їм доводилося подорожувати в обхід європейських хабів, головним чином через Стамбул.

Виняток становили лише ті пасажири, що представляють націоналний інтерес для США, які отримували індивідуальний дозвіл на подорож через європейські аеропорти.

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон у понеділок зустрічається з координатором Білого дому по COVID Джеффрі Зієнтсом у Вашингтоні, і очікується, що обидві сторони зроблять оголошення вже у понеділок.

Європейські дипломати і Європейська комісія протягом декількох місяців домагалися скасування заборони, яку вони вважають необгрунтованою. 

Очікується, що зняття обмежень буде застосовуватися до громадян Шенгенської зони, а також до жителів Великої Британії і Ірландії.

Politico припускає, що почати діяти нові правила можуть через кілька тижнів. 

Теми: СШАЄСУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині

Зеленський провів зустрічі з генсеком і головою Генасамблеї ООН

Отримав 7 років за хабар у 2 тисячі грн: ВАКС виніс вирок судді з Мукачева

Новини 21 вересня: Україна в "жовтій" зоні, зустріч Зеленського з "слугами"

Інноваційні ліки проти COVID-19 доставили в регіони

відеоУ директора інституту судових експертиз знайшли квартир і автівок на мільйони

Усі новини...
США
Російська агресія, Крим, COVID: у МЗС назвали теми візиту Зеленського до США
В житловому районі Техасу розбився військовий літак
США закликали РФ не блокувати продовження роботи місії ОБСЄ на кордоні з Україною
Останні новини
06:28
"Обов’язково реалізуємо" – Зеленський діаспорі США про подвійне громадянство
05:45
Зеленський запросив американських бізнесменів "стати частиною процесу трансформації України"
04:56
Мер Івано-Франківська пообіцяв мільйон закладу освіти за 100% вакцинованих працівників
04:05
У Німеччині затримали чоловіка, який взяв у заручники пасажирів автобуса
03:15
Зеленський і Ердоган обговорили звільнення кримських політв'язнів та угоду про ЗВТ
02:42
"Талібан" призначив нового посла Афганістану при ООН і хоче виступити на Генасамблеї
01:52
фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині
01:01
Зеленський провів зустрічі з генсеком і головою Генасамблеї ООН
00:38
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії питання Криму і "Північного потоку-2"
23:45
Суд звільнив антимайданівця "Топаза" від відповідальності 
Усі новини...