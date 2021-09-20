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США спростять правила в'їзду для мешканців ЄС та України

Понеділок, 20 вересня 2021, 17:45
США спростять правила в'їзду для мешканців ЄС та України

Сполучені Штати і Європейський Союз домовилися про скасування обмежень на поїздки для вакцинованих європейців - це рішення важливе для жителів України, які подорожують до США через європейські аеропорти.

Про домовленість Брюсселя і Вашингтона виданню Politico повідомили три високопоставлені представники ЄС, пише "Європейська правда".

Посол ЄС в США Ставрос Ламбріндіс також написав у Twitter, що сподівається на "позитивне оголошення" щодо заборони на поїздки в США найближчим часом.

Заборона на поїздки діє з березня 2020 року і була продовжена президентом Джо Байденом після його інавгурації в січні.

Через заборону подорожей з ЄС до США діяла також заборона подорожей через ЄС для громадян України. Їм доводилося подорожувати в обхід європейських хабів, головним чином через Стамбул.

Виняток становили лише ті пасажири, що представляють націоналний інтерес для США, які отримували індивідуальний дозвіл на подорож через європейські аеропорти.

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон у понеділок зустрічається з координатором Білого дому по COVID Джеффрі Зієнтсом у Вашингтоні, і очікується, що обидві сторони зроблять оголошення вже у понеділок.

Європейські дипломати і Європейська комісія протягом декількох місяців домагалися скасування заборони, яку вони вважають необгрунтованою. 

Очікується, що зняття обмежень буде застосовуватися до громадян Шенгенської зони, а також до жителів Великої Британії і Ірландії.

Politico припускає, що почати діяти нові правила можуть через кілька тижнів. 

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАЄСУкраїна
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