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США упростят правила въезда для жителей ЕС и Украины

Понедельник, 20 сентября 2021, 17:45
США упростят правила въезда для жителей ЕС и Украины

Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились об отмене ограничений на поездки для вакцинированных европейцев - это решение важно для жителей Украины, путешествующих в США через европейские аэропорты.

О договоренности Брюсселя и Вашингтона изданию Politico сообщили три высокопоставленных представителя ЕС, пишет "Европейская правда".

Посол ЕС в США Ставрос Ламбриндис также написал в Twitter, что надеется на "позитивное объявления" о запрете на поездки в США в ближайшее время.

Запрет на поездки действует с марта 2020 года и был продлен президентом Джо Байденом после его инаугурации в январе.

Из-за запрета путешествий с ЕС в США действовала также запрет путешествий через ЕС для граждан Украины. Им приходилось путешествовать в обход европейских хабов, главным образом через Стамбул.

Исключение составляли лишь пассажиры, представляющие национальный интерес для США, которые получали индивидуальное разрешение на путешествие через европейские аэропорты.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в понедельник встречается с координатором Белого дома по COVID Джеффри Зиентсом в Вашингтоне, и ожидается, что обе стороны сделают объявление уже в понедельник.

Европейские дипломаты и Европейская комиссия в течение нескольких месяцев добивались отмены запрета, которую они считают необоснованной.

Ожидается, что снятие ограничений будет применяться к гражданам стран Шенгенской зоны, а также к жителям Великобритании и Ирландии.

Politico предполагает, что новые правила могут начать действовать через несколько недель.

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Темы: СШАЕСУкраина
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