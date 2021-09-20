На "Олімпійському" під час матчу побилися фанати, поліція шукає причетних

Поліція відкрила справу й шукає учасників бійки на "Олімпійському" під час матчу "Динамо" з "Олександрією", у якій постраждали щонайменше 4 людини.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Попередньо встановлено, що один із глядачів зробив зауваження іншим щодо припинення використання файєрів. У відповідь на зауваження молодики перелізли через паркан до іншого сектору та влаштували бійку.

Як тільки охоронці стадіону, до функцій яких входить реагування на протиправні дії глядачів безпосередньо на трибунах, повідомили поліцейським про інцидент, спецпризначенці одразу прибули до сектору. Наразі із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості до Печерського управління поліції звернулися четверо осіб".

Деталі: Йдеться про матч, який відбувся в суботу 18 вересня. "Динамо" організувало день дітей, коли усім до 14 років на матч вільний вхід. Очевидці повідомляють, що у той день на стадіоні було багато дітей.

Ультрас столичного клубу вже на початку матчу запалили фаєри. Згідно з інформацією, з сусіднього сектору люди зробили їм зауваження, оскільки дітям через дим не було чим дихати.

Після цього, пишуть у ЗМІ, молодики з ультрасу перелізли через паркан і почали бити "ногами й руками" людей в сусідньому секторі.

Наступного дня пресслужба "Динамо" оприлюднила заяву, в якій запевнили, що хуліганські дії зафіксовані на камери стадіону, а усі фото і відео направлені до поліції.

Дослівно: "Спільно зі службою безпеки та охорони ДП НСК "Олімпійський", клуб з’ясував та інформує про наступне. Під час проведення матчу близько 19 год. 45 хв. організована багаточисельна група осіб, які перебували у фанатському секторі #41 "Динамо", запалила піротехнічні засоби. Уболівальники сусіднього сектору зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоду та створюють дискомфорт дітям та іншим глядачам у секторі #37.

У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання. Вона проявилася у вчиненні фізичного насильства над деякими глядачами, їх побитті групою осіб на очах у багаточисельної аудиторії матчу, в т.ч. телеглядачів".