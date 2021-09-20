На матче "Динамо" подрались фанаты, полиция ищет причастных

Полиция открыла дело и ищет участников драки на "Олимпийском" во время матча "Динамо" с "Александрией", в которой пострадали как минимум четыре человека.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Предварительно установлено, что один из зрителей сделал замечание другим о прекращении использования файеров. В ответ на замечание молодые перелезли через забор к другому сектору и устроили драку.

Как только охранники стадиона, в функции которых входит реагирование на противоправные действия зрителей непосредственно на трибунах, сообщили полицейским о случившемся, спецназ сразу прибыли к сектору. Сейчас с заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести в Печерский управления полиции обратились четыре человека".

Детали: Речь идет о матче, который состоялся в субботу 18 сентября. "Динамо" организовало день детей, когда всем до 14 лет на матч свободный вход. Очевидцы сообщают, что в тот день на стадионе было много детей.

Ультрас столичного клуба уже в начале матча зажгли файеры. Согласно информации, из соседнего сектора люди сделали им замечание, поскольку детям из-за дыма не было чем дышать.

После этого, пишут в СМИ, молодые люди с ультрас перелезли через забор и начали бить "ногами и руками" людей в соседнем секторе.

На следующий день пресс-служба "Динамо" обнародовала заявление, в котором заверили, что хулиганские действия зафиксированы камерами стадиона, а все фото и видео направлены в полицию.

Дословно: "Совместно со службой безопасности и охраны ГП НСК" Олимпийский ", клуб выяснил и информирует о следующем. Во время проведения матча около 19 ч. 45 мин. организована многочисленная группа лиц, находившаяся в фанатском секторе # 41 "Динамо", зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе #37.

В ответ на такую ​​просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей".