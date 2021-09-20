Боррель: Вибори в РФ пройшли в умовах обмеженого вибору і з серйозними порушеннями

Вибори в Росії пройшли з серйозними порушеннями, а події з переслідування опозиції, що їм передували, призвели до обмеженого вибору громадян.

Про це йдется у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля від імені 27 держав-членів з приводу виборів до російської держдуми, повідомляє "Європейська правда".

Він констатував, що через рішення Росії обмежити розмір та формат міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ вибори відбулись за відсутнього належного міжнародного спостереження.

"ЄС бере до відома незалежні і надійні джерела, які повідомляють про серйозні порушення.

Напередодні виборів посилилися репресії проти опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, а також журналістів. Це призвело до обмеження вибору для російських виборців і їх можливості отримувати повну і точну інформацію про кандидатів", - зазначив Боррель.

ЄС стурбований з приводу подальшого скорочення простору для діяльності опозиції, громадянського суспільства і незалежних голосів по всій Росії і закликає керівництво Росії виправити ці негативні події, відзначив глава дипломатії Євросоюзу.

Боррель також підтвердив озвучену раніше зовнішньополітичним речником позицію, що ЄС ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму, а залучення мешканців непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі суперечить Мінським угодам.

"Російська Федерація повинна дотримуватися зобов'язань, взятих на себе в рамках ООН, ОБСЄ та Ради Європи щодо захисту прав людини і демократичних цінностей", - заявив Боррель.

Нагадаємо, на вибори до окупованого Криму приїхали кілька маргінальних європейських політиків, яких Москва назвала "міжнародними спостерігачами".