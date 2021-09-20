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Боррель: Выборы в РФ прошли в условиях ограниченного выбора и с серьезными нарушениями

Понедельник, 20 сентября 2021, 19:44

Выборы в России прошли с серьезными нарушениями, а события по преследованию оппозиции, которые им предшествовали, привели к ограниченному выбору граждан.

Об этом идется в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени 27 государств-членов по поводу выборов в российскую Госдуму, сообщает "Европейская правда".

Он констатировал, что из-за решения России ограничить размер и формат международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ выборы состоялись при отсутствии надлежащего международного наблюдения.

"ЕС принимает к сведению независимые и надежные источники, которые сообщают о серьезных нарушениях.

Накануне выборов усилились репрессии против оппозиционных политиков, организаций гражданского общества и независимых СМИ, а также журналистов. Это привело к ограничению выбора для российских избирателей и их возможности получать полную и точную информацию о кандидатах", - отметил Боррель.

ЕС обеспокоен по поводу дальнейшего сокращения пространства для деятельности оппозиции, гражданского общества и независимых голосов по всей России и призывает руководство России исправить эти негативные события, отметил глава дипломатии Евросоюза.

Боррель также подтвердил озвученную ранее внешнеполитическим спикером позицию, что ЕС никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму, а привлечение жителей неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе противоречит Минским соглашениям.

"Российская Федерация должна придерживаться обязательств, взятых на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы по защите прав человека и демократических ценностей", - заявил Боррель.

Напомним, на выборы в оккупированный Крым приехали несколько маргинальных европейских политиков, которых Москва назвала "международными наблюдателями".

Темы: Росcиявиборы
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