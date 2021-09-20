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МЗС Польщі засудило електронне голосування РФ на Донбасі і "вибори" в Криму

Понеділок, 20 вересня 2021, 20:06

МЗС Польщі вважає незаконним проведення російських "виборів" в окупованому Криму і засуджує організацію електронного голосування на Донбасі. 

Про це йдеться у заяві речника польського МЗС, оприлюдненій 20 вересня, повідомляє "Європейська правда".

"МЗС вважає незаконним проведення "виборів" на Кримському півострові, незаконно окупованому Російською Федерацією. 

Воно також засуджує масову видачу російських паспортів громадянам України та організацію електронного голосування на Донбасі", - йдеться у заяві.

Польща підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, додав речник.

Нагадаємо, після виборів до російської Деждуми ЄС заявив, що ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму, а залучення мешканців непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі суперечить Мінським угодам.

Глава дипломатії ЄС вважає, що вибори в Росії пройшли з серйозними порушеннями, а події з переслідування опозиції, що їм передували, призвели до обмеженого вибору громадян. 

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