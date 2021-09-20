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МИД Польши осудил электронное голосование РФ на Донбассе и "выборы" в Крыму

Понедельник, 20 сентября 2021, 20:06

МИД Польши считает незаконным проведение российских "выборов" в оккупированном Крыму и осуждает организацию электронного голосования на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря польского МИД, обнародованном 20 сентября, сообщает "Европейская правда".

"МИД считает незаконным проведение "выборов" на Крымском полуострове, незаконно оккупированном Российской Федерацией.

Он также осуждает массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на Донбассе", - говорится в заявлении.

Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавил пресс-секретарь.

Напомним, после выборов в российскую Госдуму ЕС заявил, что никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму, а привлечение жителей неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Глава дипломатии ЕС считает, что выборы в России прошли с серьезными нарушениями, а события по преследованию оппозиции привели к ограниченному выбору граждан.

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