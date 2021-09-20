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Британія засудила проведення виборів РФ на суверенній території України

Понеділок, 20 вересня 2021, 21:29

Велика Британія засуджує проведення виборів до Держдуми РФ на суверенній території України.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Вибори в Думу 17-19 вересня є серйозним кроком назад для демократичних свобод у Росії. Заходи, вжиті російською владою з метою маргіналізації громадянського суспільства, придушення незалежних медіа та усунення опозиційних кандидатів від участі у виборах, підривають політичний плюралізм і суперечать міжнародним зобов’язанням, які Росія взяла на себе", - йдеться у заяві.

Британія також розчарована надмірними обмеженнями, які Росія створила для спостерігачів за виборами, зокрема для міжнародних спостерігачів, які є головним елементом демократичного контролю.

"Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України та повторюємо, що анексія Криму Росією у березні 2014 року була незаконною й нелегітимною, та залишається такою донині", - сказано у заяві.

Нагадаємо, після виборів до російської Деждуми ЄС заявив, що ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму, а залучення мешканців непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі суперечить Мінським угодам.

Глава дипломатії ЄС вважає, що вибори в Росії пройшли з серйозними порушеннями, а події з переслідування опозиції, що їм передували, призвели до обмеженого вибору громадян. 

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