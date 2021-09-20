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Британия осудила проведение выборов РФ на суверенной территории Украины

Понедельник, 20 сентября 2021, 21:29

Великобритания осуждает проведение выборов в Госдуму РФ на суверенной территории Украины.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании, сообщает "Европейская правда".

"Выборы в Думу 17-19 сентября являются серьезным шагом назад для демократических свобод в России. Меры, принятые российскими властями с целью маргинализации гражданского общества, подавление независимых СМИ и устранение оппозиционных кандидатов от участия в выборах, подрывают политический плюрализм и противоречат международным обязательствам, которые Россия взяла на себя", - говорится в заявлении.

Великобритания также разочарована чрезмерными ограничениями, которые Россия создала для наблюдателей за выборами, в частности для международных наблюдателей, которые являются главным элементом демократического контроля.

"Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и повторяем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 была незаконной и нелегитимной, и остается такой по сей день", - говорится в заявлении.

Напомним, после выборов в российскую Госдуму ЕС заявил, что никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму, а привлечение жителей неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Глава дипломатии ЕС считает, что выборы в России прошли с серьезными нарушениями, а события по преследованию оппозиции привели к ограниченному выбору граждан.

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