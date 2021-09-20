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У вівторок дощитиме по всій території України

Понеділок, 20 вересня 2021, 22:46
У вівторок дощитиме по всій території України

Вівторок, 21 вересня, у більшості областей прогнозують дощ та температуру вдень від 6-11 градусів, вночі – 2-7. 

Джерело: Український гідрометцентр для "Укрінформ

Деталі: Вночі 21 вересня у більшості областей, вдень у північних та східних областях місцями невеликий очікується невеликий дощ. Температуру вночі прогнозують 2-7 тепла, вдень – 6-11 градусів. У південній та східній частинах вночі стовпчики термометра триматимуться на позначці в 5-10 градусів, вдень 12-17 градусів. 

У Києві та області 21 вересня прогнозують місцями невеликий дощ. Температура вночі 5-7 градусів, вдень – 7-9 тепла. 

22 вересня невеликий дощ очікують у північних, вдень і в західних та центральних областях, 23 вересня в Карпатах може пройти дощ з мокрим снігом.

На Київщині 22-23 вересня також може бути невеликий дощ. Температура вночі буде на позначці 1-6 тепла, 23 вересня очікують заморозки – 0-3, а вдень 6-11 градусів. 

Українська правда

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Теми: погода
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