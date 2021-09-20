Во вторник дожди по всей территории Украины

Вторник, 21 сентября, в большинстве областей прогнозируют дождь и температуру днем ​​от 6-11 градусов, ночью – 2-7.

Источник: Украинский гидрометцентр для "Укринформ"

Детали: Ночью 21 сентября в большинстве областей, днем ​​в северных и восточных областях местами небольшой ожидается небольшой дождь. Температуру ночью прогнозируют 2-7 тепла, днем ​​– 6-11 градусов. В южной и восточной частях ночью столбики термометра будут держаться на отметке в 5-10 градусов, днем ​​12-17 градусов.

В Киеве и области 21 сентября прогнозируют местами небольшой дождь. Температура ночью 5-7 градусов, днем ​​– 7-9 тепла.

22 сентября дождь ожидается в северных, днем ​​и в западных и центральных областях, 23 сентября в Карпатах может пройти дождь с мокрым снегом.

На Киевщине 22-23 сентября также может быть небольшой дождь. Температура ночью будет на отметке 1-6 тепла, 23 сентября ожидаются заморозки - 0-3, а днем ​​6-11 градусов.