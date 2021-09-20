Во вторник дожди по всей территории Украины
Вторник, 21 сентября, в большинстве областей прогнозируют дождь и температуру днем от 6-11 градусов, ночью – 2-7.
Источник: Украинский гидрометцентр для "Укринформ"
Детали: Ночью 21 сентября в большинстве областей, днем в северных и восточных областях местами небольшой ожидается небольшой дождь. Температуру ночью прогнозируют 2-7 тепла, днем – 6-11 градусов. В южной и восточной частях ночью столбики термометра будут держаться на отметке в 5-10 градусов, днем 12-17 градусов.
В Киеве и области 21 сентября прогнозируют местами небольшой дождь. Температура ночью 5-7 градусов, днем – 7-9 тепла.
22 сентября дождь ожидается в северных, днем и в западных и центральных областях, 23 сентября в Карпатах может пройти дождь с мокрым снегом.
На Киевщине 22-23 сентября также может быть небольшой дождь. Температура ночью будет на отметке 1-6 тепла, 23 сентября ожидаются заморозки - 0-3, а днем 6-11 градусов.