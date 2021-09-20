Майже 100% смертей внаслідок COVID-19 були серед невакцинованих – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 99,2% летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані серед українців, які не вакцинувались.

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Ми зробили аналіз, що відбувається в Україні з 15 червня по 15 вересня: 92% госпіталізованих з COVID-19 до наших лікарень – це невакциновані люди, а 99,2% летальних випадків – це невакциновані люди, які були госпіталізовані і які втратили своє життя".

Деталі: Міністр нагадав, що наразі в Україні доступні 11 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, а кожен охочий українець може записатись на щеплення будь-якою вакциною.

Що передувало: За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, 98% українців госпіталізованих з тяжким перебігом чи з ускладненнями COVID-19 є невакцинованими.

За минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась в 2 рази: у понеділок повідомлялось про 3 300 випадків, а у п'ятницю про 6 000.