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Почти 100% смертей в результате COVID-19 были среди невакцинированных – Ляшко

Понедельник, 20 сентября 2021, 23:18
Фото: Виктор Ляшко, Кабмин

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 99,2% летальных случаев вследствие коронавирусной болезни зафиксированы среди украинцев, которые не вакцинировались.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Мы сделали анализ, что происходит в Украине с 15 июня по 15 сентября: 92% госпитализированных с COVID-19 в наших больниц – это невакцинированные люди, а 99,2% летальных случаев – это невакцинированные люди, которые были госпитализированы и которые потеряли свою жизнь".

Детали: Министр напомнил, что сейчас в Украине доступны 11 миллионов доз вакцины против коронавируса, а каждый желающий украинец может записаться на прививку любой вакциной.

Что предшествовало: По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, 98% украинцев госпитализированных с тяжелым течением или с осложнениями COVID-19 является невакцинированных.

За прошедшую неделю количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилась в 2 раза: в понедельник сообщалось о 3300 случаев, а в пятницу о 6000.

Ольга Гетьманец, УП
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