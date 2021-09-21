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Аеропорт "Херсон" закрили на реконструкцію

Вівторок, 21 вересня 2021, 01:48

Аеропорт "Херсон" планово закрили на реконструкцію і планують відкрити до нового року.

Джерело: директор КП "Херсонські авіалінії" Віталій Кучерук, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Так, закрили, все йде за планом".

Деталі: За словами Кучерука, зараз знімають плити на 500 метрах, незабаром розпочнеться фрезерування покриття основної частини злітно-посадкової смуги завдовжки 2 тисячі метрів.

Директор зазначив, що відкрити аеропорт планують до нового року – аби не підвела погода.

Що передувало: У серпні депутати Херсонської облради надали згоду на проведення будівельних робіт за об’єктом "Реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту "Херсон".

Херсонський аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів, де передбачається 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги. Співфінансування з обласного бюджету становить 4,6 млн грн.

Проєкт передбачає прокладення нового шару асфальтобетону від 9 до 12 см по всій площі (2000 м) та на ділянці з бетонних плит (500 м). Це дозволить приймати літаки Boeing 737 – 800, 900 та Airbus 321 до 10 – 12 разів на день. У результаті пасажиропотік збільшиться до 500 тис. на рік.

Міжнародний аеропорт "Херсон" було відкрито у 1985 році. Його загальна площа 297,3 га, а довжина злітно-посадкової смуги становить 2500 м. Аеропорт може приймати 400 пасажирів на годину.

Нагадаємо: Злітна-посадкова смуга міжнародного аеропорту "Херсон" потребувала модернізації, місцева влада шукає джерела фінансування проєкту.

Теми: Херсон
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