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Аэропорт "Херсон" закрыли на реконструкцию

Вторник, 21 сентября 2021, 01:48

Аэропорт "Херсон" планово закрыли на реконструкцию и планируют открыть к новому году.

Источник: директор КП "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Да, закрыли, все идет по плану".

Детали: По словам Кучерука, сейчас снимают плиты на 500 метрах, вскоре начнется фрезерования покрытия основной части взлетно-посадочной полосы длиной 2000 метров.

Директор отметил, что открыть аэропорт планируют до нового года - чтобы не подвела погода.

Что предшествовало: В августе депутаты Херсонского облсовета дали согласие на проведение строительных работ на объекте "Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта "Херсон".

Херсонский аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов, где предполагается 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы. Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн.

Проект предусматривает прокладку нового слоя асфальтобетона от 9 до 12 см по всей площади (2000 м) и на участке с бетонных плит (500 м). Это позволит принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900 и Airbus 321 в 10 - 12 раз в день. В результате пассажиропоток увеличится до 500 тыс. в год.

Международный аэропорт "Херсон" было открыто в 1985 году. Его общая площадь 297,3 га, а длина взлетно-посадочной полосы составляет 2500 м. Аэропорт может принимать 400 пассажиров в час.

Напомним: Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Херсон" нуждалась в модернизации, местная власть ищет источники финансирования проекта.

Темы: Херсон
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