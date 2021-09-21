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У МОЗ назвали попередню причину смерті юнака на Київщині після вакцинації

Вівторок, 21 вересня 2021, 02:47
У МОЗ назвали попередню причину смерті юнака на Київщині після вакцинації
Фото: МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я попередньою причиною смерті 19-річного хлопця після ковід-вакцинації вказали серцево-легеневу недостатність, набряк легень, гостру коронарну недостатність.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "13 вересня близько 21:00 у місті Буча бригада екстреної медичної допомоги зафіксувала смерть 19-річного хлопця.

За результатами експертизи встановлена попередня причина смерті — серцево-легенева недостатність, набряк легень, гостра коронарна недостатність.

Є підстави для обов’язкового проведення додаткових досліджень, З цією метою вилучено матеріал для подальшої гістологічної та токсикологічної експертизи".

Деталі: Остаточна причина смерті буде встановлена після отримання результатів лабораторних досліджень матеріалів орієнтовно в місячний термін.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Київської області, 13 вересня о 15:05 хлопець отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Із цього ж флакону щеплено ще 5 людей, усі вони почуваються добре. Протягом 30 хвилин медичного нагляду після вакцинації в хлопця скарг на самопочуття не було.

Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Київської області.

Українська правда

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Теми: Київська областьвакцинація
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