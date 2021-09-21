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В Минздраве назвали предварительную причину смерти юноши в Киевской области после вакцинации

Вторник, 21 сентября 2021, 02:47
Фото: МЗ

В Министерстве здравоохранения предварительной причиной смерти 19-летнего парня после ковид-вакцинации указали сердечно-легочную недостаточность, отек легких, острую коронарную недостаточность.

Источник: МЗ

Дословно: "13 сентября около 21:00 в городе Буча бригада экстренной медицинской помощи зафиксировала смерть 19-летнего парня.

По результатам экспертизы установлено предварительная причина смерти – сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность.

Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъято материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы".

Детали: Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в месячный срок.

По информации департамента здравоохранения Киевской области, 13 сентября в 15:05 парень получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

С этого же флакона привито еще 5 человек, все они чувствуют себя хорошо. В течение 30 минут медицинского наблюдения после вакцинации у парня жалоб на самочувствие не было.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации / туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Киевской области.

Темы: Киевская областьвакцинация
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