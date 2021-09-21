Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Потепління вище 1,5 градуса буде катастрофою – ООН

Вівторок, 21 вересня 2021, 04:47
Фото: Unsmil

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок висловив стурбованість тим, що світ не досягає кількох нагальних цілей у боротьбі зі зміною клімату.

Джерело: Антоніу Гутерріш під час конференції з питань клімату

Пряма мова: "Світ перебуває на межі катастрофи через потепління на 2,7 градусів за Цельсієм замість 1,5 – ми всі погодилися, що це має бути межа".

"Наука говорить нам, що будь-яке потепління вище 1,5 градуса буде катастрофою".

Деталі: За словами Гутерріша, викиди парникових газів також необхідно скоротити майже наполовину до 2030 року, щоб країни могли досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.

Це передбачає необхідність країнам поступово припинити використання забруднюючих вугільних електростанцій.

"Я вважаю, що нам ще належить пройти довгий шлях щодо скорочення викидів", – сказав Гутерріш.

За його словами, майже 80% викидів припадає на країни G-20.

Нагадаємо: За даними Організації Об'єднаних Націй, зміна клімату вражає планету все сильніше і раніше, ніж очікувалося, а спроби її уповільнити все ще не є належними.

Українська правда
Теми: екологіяООН
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині

Зеленський провів зустрічі з генсеком і головою Генасамблеї ООН

Отримав 7 років за хабар у 2 тисячі грн: ВАКС виніс вирок судді з Мукачева

Новини 21 вересня: Україна в "жовтій" зоні, зустріч Зеленського з "слугами"

Інноваційні ліки проти COVID-19 доставили в регіони

відеоУ директора інституту судових експертиз знайшли квартир і автівок на мільйони

Усі новини...
екологія
Урядовці запланували зменшити викиди на 65% до 2030 року
"АрселорМіттал Кривий Ріг" готовий оскаржити претензію Екоінспекції в суді
Державний екологічний контроль: на порозі перезавантаження
Останні новини
05:45
Зеленський запросив американських бізнесменів "стати частиною процесу трансформації України"
04:56
Мер Івано-Франківська пообіцяв мільйон закладу освіти за 100% вакцинованих працівників
04:05
У Німеччині затримали чоловіка, який взяв у заручники пасажирів автобуса
03:15
Зеленський і Ердоган обговорили звільнення кримських політв'язнів та угоду про ЗВТ
02:42
"Талібан" призначив нового посла Афганістану при ООН і хоче виступити на Генасамблеї
01:52
фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині
01:01
Зеленський провів зустрічі з генсеком і головою Генасамблеї ООН
00:38
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії питання Криму і "Північного потоку-2"
23:45
Суд звільнив антимайданівця "Топаза" від відповідальності 
23:16
В ОП обіцяють, що зустріч Зеленського із фракцією буде фундаментальною
Усі новини...