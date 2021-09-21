Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Потепління вище 1,5 градуса буде катастрофою – ООН

Вівторок, 21 вересня 2021, 04:47
Потепління вище 1,5 градуса буде катастрофою – ООН
Фото: Unsmil

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок висловив стурбованість тим, що світ не досягає кількох нагальних цілей у боротьбі зі зміною клімату.

Джерело: Антоніу Гутерріш під час конференції з питань клімату

Пряма мова: "Світ перебуває на межі катастрофи через потепління на 2,7 градусів за Цельсієм замість 1,5 – ми всі погодилися, що це має бути межа".

"Наука говорить нам, що будь-яке потепління вище 1,5 градуса буде катастрофою".

Деталі: За словами Гутерріша, викиди парникових газів також необхідно скоротити майже наполовину до 2030 року, щоб країни могли досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.

Це передбачає необхідність країнам поступово припинити використання забруднюючих вугільних електростанцій.

"Я вважаю, що нам ще належить пройти довгий шлях щодо скорочення викидів", – сказав Гутерріш.

За його словами, майже 80% викидів припадає на країни G-20.

Нагадаємо: За даними Організації Об'єднаних Націй, зміна клімату вражає планету все сильніше і раніше, ніж очікувалося, а спроби її уповільнити все ще не є належними.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: екологіяООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
екологія
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Україна потребує "екологічного Рамштайну"
Російські військові регулярно мінують локації, де утримуються тварини – UAnimals
Останні новини
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
Усі новини...
Реклама: