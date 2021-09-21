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"Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках" – Зеленський у Нью-Йорку

Вівторок, 21 вересня 2021, 03:54
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк (США) заявив, що Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, де Україна може вирішувати питання щодо Донбасу і Криму.

Джерело: телеканал "Дом"

Пряма мова: "І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН – це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість".

"Наприклад, у нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів у Держдуму РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій".

"Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів в цей дуже непростий час".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит для двосторонніх зустрічей з різними країнами.

Він доповнив, що на полях Генасамблеї ООН очікуються зустрічі з лідерами різних країн.

Президент України акцентував, що через геополітичну ситуацію "трусить весь світ".

"Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна вирішити ці проблеми", – резюмував він.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський прибув до США, де візьме участь у Генеральній асамблеї ООН. 

Теми: ЗеленськийООНСША
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