Президент Володимир Зеленський прибув до США, де візьме участь у Генеральній асамблеї ООН.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Заплановано, що президент виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також він зустрінеться із лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій, представниками бізнесу та українською громадою у США.

Раніше повідомлялось, що Зеленський проведе спільну зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, президенткою Молдови Майєю Санду та з прем’єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою.

Повідомлялось, що можливість візиту президента Володимира Зеленського в США на Генеральну асамблею ООН опрацьовується, але остаточного рішення поки немає.