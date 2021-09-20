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Зеленський прибув до США

Понеділок, 20 вересня 2021, 23:51

Президент Володимир Зеленський прибув до США, де візьме участь у Генеральній асамблеї ООН. 

Джерело: Офіс президента

Деталі: Заплановано, що президент виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також він зустрінеться із лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій, представниками бізнесу та українською громадою у США.

Раніше повідомлялось, що Зеленський проведе спільну зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, президенткою Молдови Майєю Санду та з прем’єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою.

Повідомлялось, що можливість візиту президента Володимира Зеленського в США на Генеральну асамблею ООН опрацьовується, але остаточного рішення поки немає. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСША
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