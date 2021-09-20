Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський прибув до США

Понеділок, 20 вересня 2021, 23:51

Президент Володимир Зеленський прибув до США, де візьме участь у Генеральній асамблеї ООН. 

Джерело: Офіс президента

Деталі: Заплановано, що президент виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також він зустрінеться із лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій, представниками бізнесу та українською громадою у США.

Раніше повідомлялось, що Зеленський проведе спільну зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, президенткою Молдови Майєю Санду та з прем’єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою.

Повідомлялось, що можливість візиту президента Володимира Зеленського в США на Генеральну асамблею ООН опрацьовується, але остаточного рішення поки немає. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийСША
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині

Зеленський провів зустрічі з генсеком і головою Генасамблеї ООН

Отримав 7 років за хабар у 2 тисячі грн: ВАКС виніс вирок судді з Мукачева

Новини 21 вересня: Україна в "жовтій" зоні, зустріч Зеленського з "слугами"

Інноваційні ліки проти COVID-19 доставили в регіони

відеоУ директора інституту судових експертиз знайшли квартир і автівок на мільйони

Усі новини...
Зеленський
Зеленський в середу виступить на Генасамблеї ООН
Російська агресія, Крим, COVID: у МЗС назвали теми візиту Зеленського до США
Він вам не Вова. Як Зеленський готується вдруге балотуватися в президенти
Останні новини
05:45
Зеленський запросив американських бізнесменів "стати частиною процесу трансформації України"
04:56
Мер Івано-Франківська пообіцяв мільйон закладу освіти за 100% вакцинованих працівників
04:05
У Німеччині затримали чоловіка, який взяв у заручники пасажирів автобуса
03:15
Зеленський і Ердоган обговорили звільнення кримських політв'язнів та угоду про ЗВТ
02:42
"Талібан" призначив нового посла Афганістану при ООН і хоче виступити на Генасамблеї
01:52
фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині
01:01
Зеленський провів зустрічі з генсеком і головою Генасамблеї ООН
00:38
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії питання Криму і "Північного потоку-2"
23:45
Суд звільнив антимайданівця "Топаза" від відповідальності 
23:16
В ОП обіцяють, що зустріч Зеленського із фракцією буде фундаментальною
Усі новини...