Росія і США лідирують у світі за добовою смертністю від COVID-19
За добу 19 вересня у світі діагностували понад 397 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Туреччині, а смертей – у Росії, США, Ірані.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 86 тисяч, у Британії – понад 36 тисяч та Туреччині – понад 27 тисяч нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і Росія.
Україна серед країн світу займає 26 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 9 позицію.
У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США, Іран.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Бразилія, Росія, Сербія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Болгарія, Румунія.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 206 481 588 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 4 713 390 смертей від COVID-19.