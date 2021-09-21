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Росія і США лідирують у світі за добовою смертністю від COVID-19

Вівторок, 21 вересня 2021, 06:37
Росія і США лідирують у світі за добовою смертністю від COVID-19
Фото: МОЗ

За добу 19 вересня у світі діагностували понад 397 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Туреччині, а смертей – у Росії, США, Ірані.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 86 тисяч, у Британії – понад 36 тисяч та Туреччині – понад 27 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і Росія.

Україна серед країн світу займає 26 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 9 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США, Іран.

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Бразилія, Росія, Сербія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Болгарія, Румунія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 206 481 588 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 713 390 смертей від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус
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