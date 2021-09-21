Россия и США лидируют в мире по суточной смертности от COVID-19

За сутки 19 сентября во мире диагностировали более 397 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, Турции, а смертей – в России, США, Иране.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 86 000, в Великобритании – более 36 000 и Турции – более 27 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Россия.

Украина среди стран мира занимает 26 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 9 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США, Иран.

В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Бразилия, Россия, Сербия, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Болгария, Румыния.

За все время пандемии вылечились от недуга 206 481 588 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 713 390 смертей от COVID-19.