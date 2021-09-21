Туреччина не визнала російські вибори в окупованому Криму

Туреччина не визнає результати російських виборів у незаконно анексованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті турецького МЗС.

"Туреччина підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму. Відповідно, результати виборів до Державної Думи Росії, що відбулися 17-19 вересня 2021 року також у Криму, не мають юридичної сили для Туреччини", - йдеться у заяві.

Раніше про невизнання виборів в Криму заявили Польща та Велика Британія.

Нагадаємо, після виборів до російської Деждуми ЄС заявив, що ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму, а залучення мешканців непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі суперечить Мінським угодам.

Глава дипломатії ЄС вважає, що вибори в Росії пройшли з серйозними порушеннями, а події з переслідування опозиції, що їм передували, призвели до обмеженого вибору громадян.