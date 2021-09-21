Президентка Єврокомісії про скандал із підводними човнами: з Францією обійшлися неприйнятно

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала "неприйнятним" ставлення до Франції, коментуючи угоду Великої Британії, США та Австралії, через яку Париж втратив контракт на поставку підводних човнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю CNN.

"Є багато відкритих питань, на які потрібно дати відповідь. З однією з наших держав-членів обійшлися неприйнятним чином. Ми хочемо знати, що сталося і чому. Треба це з’ясувати в першу чергу, перш ніж продовжувати співпраця як звичайно", – сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що добре розуміє розчарування країн-членів тим, у якій спосіб була укладена нова угода.

"Ми друзі та союзники, а партнери мають говорити один з одним про питання, які викликають спільний інтерес. Цього, очевидно, не сталося", – сказала президентка ЄК.

Нагадаємо, Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій на знак протесту проти оборонної угоди, яку уклали дві країни спільно з Великою Британією.

У 2016 році Франція підписала контракт на 56 мільярдів євро на поставку в Австралію 12 підводних човнів з дизельними двигунами, що називали "контрактом століття" через його масштаби.

Однак Париж втратив контракт на субмарини після того, як президент США Джо Байден 15 вересня оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Британії, в рамках якого Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.

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