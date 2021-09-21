Президент Еврокомиссии о скандале с подводными лодками: с Францией обошлись неприемлемо

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "неприемлемым" отношение к Франции, комментируя соглашение Великобритании, США и Австралии, из-за которого Париж потерял контракт на поставку подводных лодок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью CNN.

"Есть много открытых вопросов, на которые нужно дать ответ. С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемым образом. Мы хотим знать, что произошло и почему. Надо это выяснить в первую очередь, прежде чем продолжать сотрудничество как обычно", – сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что хорошо понимает разочарование стран-членов тем, в какой способ было заключено новое соглашение.

"Мы друзья и союзники, а партнеры должны говорить друг с другом о вопросах, которые вызывают взаимный интерес. Этого, очевидно, не произошло", – сказала президент ЕК.

Напомним, Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций в знак протеста против военного соглашения, которое заключили две страны совместно с Великобританией.

В 2016 году Франция подписала контракт на 56 млрд евро на поставку в Австралию 12 подводных лодок с дизельными двигателями, который называли "контрактом века" за его масштабы.

Однако Париж потерял контракт на субмарины после того, как президент США Джо Байден 15 сентября объявил о новом оборонительном союзе Австралии, США и Великобритании, в рамках которого Канберре передадут американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.

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