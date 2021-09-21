Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Індія поновлює експорт вакцин проти COVID-19

Вівторок, 21 вересня 2021, 09:46
Індія поновлює експорт вакцин проти COVID-19
Ампула з вакциною Covishield, пресслужба ЛОДА

Індія поновить експорт та донорські постачання надлишкових вакцин проти коронавірусної хвороби, які зупиняла через сплеск захворюваності серед своїх громадян у квітні.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Міністр охорони здоров’я Індії Мансух Мандавія сказав, що вакцинація індусів залишиться головним пріоритетом уряду, але надлишок вакцин буде використано для виконання "зобов’язань Індії перед світом щодо колективної боротьби з COVID-19".

Мандавія заявив, що щомісячне виробництво вакцин проти коронавірусу в Індії зросло більш ніж удвічі з квітня, і очікується, що в жовтні воно зросте до 300 мільйонів доз. 

Він не уточнив, скільки доз буде експортовано, але запевнив, що Індія "допоможе світу" і виконає свої зобов'язання перед ініціативою COVAX.

В Індії вже зроблено понад 800 мільйонів щеплень при населенні в 1,4 мільярда осіб. Принаймні одну дозу отримали понад 62% дорослого населення, яке підлягає вакцинації, дві дози – приблизно 22%.

Очікувалося, що Індія – найбільший у світі виробник вакцин – стане ключовим постачальником для світу та для ініціативи COVAX за підтримки ООН. Країна почала експортувати препарати в січні, але припинила в квітні, щоб вакцинувати власне населення. 

Припинення експорту залишило багато країн, які розвиваються, без належних поставок та відклало вакцинацію для мільйонів людей.

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусепідеміяІндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
вакцинація
В Україні планують вакцинувати 260 тисяч дітей від кору – Кузін
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
Останні новини
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
Усі новини...
Реклама: