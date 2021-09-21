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Індія поновлює експорт вакцин проти COVID-19

Вівторок, 21 вересня 2021, 09:46
Ампула з вакциною Covishield, пресслужба ЛОДА

Індія поновить експорт та донорські постачання надлишкових вакцин проти коронавірусної хвороби, які зупиняла через сплеск захворюваності серед своїх громадян у квітні.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Міністр охорони здоров’я Індії Мансух Мандавія сказав, що вакцинація індусів залишиться головним пріоритетом уряду, але надлишок вакцин буде використано для виконання "зобов’язань Індії перед світом щодо колективної боротьби з COVID-19".

Мандавія заявив, що щомісячне виробництво вакцин проти коронавірусу в Індії зросло більш ніж удвічі з квітня, і очікується, що в жовтні воно зросте до 300 мільйонів доз. 

Він не уточнив, скільки доз буде експортовано, але запевнив, що Індія "допоможе світу" і виконає свої зобов'язання перед ініціативою COVAX.

В Індії вже зроблено понад 800 мільйонів щеплень при населенні в 1,4 мільярда осіб. Принаймні одну дозу отримали понад 62% дорослого населення, яке підлягає вакцинації, дві дози – приблизно 22%.

Очікувалося, що Індія – найбільший у світі виробник вакцин – стане ключовим постачальником для світу та для ініціативи COVAX за підтримки ООН. Країна почала експортувати препарати в січні, але припинила в квітні, щоб вакцинувати власне населення. 

Припинення експорту залишило багато країн, які розвиваються, без належних поставок та відклало вакцинацію для мільйонів людей.

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусепідеміяІндія
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