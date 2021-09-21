Индия возобновляет экспорт вакцин против COVID-19

Индия возобновит экспорт и донорские поставки излишков вакцин против коронавирусной болезни, которые останавливала из-за всплеска заболеваемости среди своих граждан в апреле.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия сказал, что вакцинация индусов останется главным приоритетом правительства, но избыток вакцин будет использован для выполнения "обязательств Индии перед миром по коллективной борьбе с COVID-19".

Мандавия заявил, что ежемесячное производство вакцин против коронавируса в Индии возросло более чем вдвое с апреля, и ожидается, что в октябре оно возрастет до 300 миллионов доз.

Он не уточнил, сколько доз будет экспортировано, но заверил, что Индия "поможет миру" и выполнит свои обязательства перед инициативой COVAX.

В Индии уже сделано более 800 миллионов прививок при населении в 1,4 миллиарда человек. По крайней мере одну дозу получили более 62% взрослого населения, подлежащего вакцинации, две дозы – примерно 22%.

Ожидалось, что Индия – крупнейший в мире производитель вакцин – станет ключевым поставщиком для мира и для инициативы COVAX при поддержке ООН. Страна начала экспортировать препараты в январе, но прекратила в апреле, чтобы вакцинировать собственное население.

Прекращение экспорта оставило многие развивающиеся страны без надлежащих поставок и отложило вакцинацию для миллионов людей.