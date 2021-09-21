Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Индия возобновляет экспорт вакцин против COVID-19

Вторник, 21 сентября 2021, 09:46
Ампула с вакциной Covishield, пресс служба ЛОГА

Индия возобновит экспорт и донорские поставки излишков вакцин против коронавирусной болезни, которые останавливала из-за всплеска заболеваемости среди своих граждан в апреле.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия сказал, что вакцинация индусов останется главным приоритетом правительства, но избыток вакцин будет использован для выполнения "обязательств Индии перед миром по коллективной борьбе с COVID-19".

Мандавия заявил, что ежемесячное производство вакцин против коронавируса в Индии возросло более чем вдвое с апреля, и ожидается, что в октябре оно возрастет до 300 миллионов доз.

Он не уточнил, сколько доз будет экспортировано, но заверил, что Индия "поможет миру" и выполнит свои обязательства перед инициативой COVAX.

В Индии уже сделано более 800 миллионов прививок при населении в 1,4 миллиарда человек. По крайней мере одну дозу получили более 62% взрослого населения, подлежащего вакцинации, две дозы – примерно 22%.

Ожидалось, что Индия – крупнейший в мире производитель вакцин – станет ключевым поставщиком для мира и для инициативы COVAX при поддержке ООН. Страна начала экспортировать препараты в январе, но прекратила в апреле, чтобы вакцинировать собственное население.

Прекращение экспорта оставило многие развивающиеся страны без надлежащих поставок и отложило вакцинацию для миллионов людей.

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусэпидемияИндия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве новых больных COVID-19 уже в три раза больше, чем выздоровлений

Княжицкий о земле в горах: говорит, что помогает развивать Карпаты

фотоВ Карпатах выпал снег

6 754 больных и 105 смертей от COVID в Украине за сутки

"Обязательно реализуем" – Зеленский диаспоре США о двойном гражданстве

фотоВ Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку

Все новости...
вакцинация
Почти 109 тысяч украинцев получили прививки против COVID в понедельник
В Минздраве назвали предварительную причину смерти юноши в Киевской области после вакцинации
Минздрав: В Украине проходят спецоперации по выявлению липовых ковидних справок
Последние новости
10:41
Вена усиливает коронавирусные ограничения с 1 октября
10:30
В аэропорту "Борисполь" разоблачили схему "крышевания" контрабанды
10:09
В Киеве новых больных COVID-19 уже в три раза больше, чем выздоровлений
10:01
Apple планирует добавить в iPhone функции для выявления депрессии – СМИ
09:56
В правительстве Польши исключили проведения референдума о выходе из ЕС
09:50
Франция отказалась от встречи с США, Британией и Германией на Генассамблее ООН
09:48
Эрдоган на Генассамблее ООН: Аннексию Крыма мы не признаем
09:48
Княжицкий о земле в горах: говорит, что помогает развивать Карпаты
09:40
Google покупает офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов
09:28
Байден заявил в ООН, что США не хотят новой "холодной войны"
Все новости...