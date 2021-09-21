В Україну йдуть заморозки і мокрий сніг

У найближчі дні в Україні прогнозують дощі, нічні заморозки, а в Карпатах місцями мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр, Укрінформ

Деталі: 22 вересня у північних, вдень і в західних та центральних областях, 23 вересня в Україні місцями невеликі дощі, в Карпатах місцями з мокрим снігом.

Температура вночі 1-6° тепла, 22 вересня в західних областях, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу і Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла; в південній частині і східних областях вночі 4-9°, вдень +10-15°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

У Київській області 22-23 вересня очікується місцями невеликий дощ, вночі 1-6° тепла, 23 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 6-11° тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

24 вересня в Україні без опадів, вдень в західних, північних та місцями центральних областях невеликий дощ; вночі 2-7° тепла, на заході до +10°, вдень +9-15°, у південній частині та на Закарпатті до +18°.

25 вересня на Лівобережжі, вдень і в північних областях пройдуть невеликі дощі, на решті території без опадів, вночі 4-10° тепла, в південній частині +6-12°; вдень +9-15°, у південній частині та в західних областях +12-18°, в Одеській області та Закарпатті до +21°.

У Київській області 24-25 вересня вночі без опадів, 2-7° тепла, вдень невеликий дощ, +9-14 °.