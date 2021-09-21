Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украину идут заморозки и мокрый снег

Вторник, 21 сентября 2021, 10:16
Фото zn.ua

В ближайшие дни в Украине прогнозируют дожди, ночные заморозки, а в Карпатах местами мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр, Укринформ

Детали: 22 сентября в северных, днем ​​и в западных и центральных областях, 23 сентября в Украине местами небольшие дожди, в Карпатах местами с мокрым снегом.

Температура ночью 1-6° тепла, 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​6-11° тепла; в южной части и восточных областях ночью +4-9°, днем ​+​10-15°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области 22-23 сентября ожидается местами небольшой дождь, ночью 1-6° тепла, 23 сентября на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 6-11° тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

24 сентября в Украине без осадков, днем ​​в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь; ночью 2-7° тепла, на западе до +10°, днем ​+​9-15°, в южной части и на Закарпатье до +18°.

25 сентября на Левобережье, днем ​​и в северных областях пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков, ночью 4-10° тепла, в южной части +6-12°; днем +9-15°, на южной части и западных областях +12-18°, в Одесской области и Закарпатье до +21°.

В Киевской области 24-25 сентября ночью без осадков, 2-7° тепла, днем ​​небольшой дождь, +9-14°.

Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве новых больных COVID-19 уже в три раза больше, чем выздоровлений

Княжицкий о земле в горах: говорит, что помогает развивать Карпаты

фотоВ Карпатах выпал снег

6 754 больных и 105 смертей от COVID в Украине за сутки

"Обязательно реализуем" – Зеленский диаспоре США о двойном гражданстве

фотоВ Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку

Все новости...
погода
Во вторник дожди по всей территории Украины
Холодно и сыро: арктический воздух напакостит украинцам
Неделя в Украине начнется с дождей
Последние новости
10:41
Вена усиливает коронавирусные ограничения с 1 октября
10:30
В аэропорту "Борисполь" разоблачили схему "крышевания" контрабанды
10:09
В Киеве новых больных COVID-19 уже в три раза больше, чем выздоровлений
10:01
Apple планирует добавить в iPhone функции для выявления депрессии – СМИ
09:56
В правительстве Польши исключили проведения референдума о выходе из ЕС
09:50
Франция отказалась от встречи с США, Британией и Германией на Генассамблее ООН
09:48
Эрдоган на Генассамблее ООН: Аннексию Крыма мы не признаем
09:48
Княжицкий о земле в горах: говорит, что помогает развивать Карпаты
09:40
Google покупает офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов
09:28
Байден заявил в ООН, что США не хотят новой "холодной войны"
Все новости...