В Украину идут заморозки и мокрый снег

В ближайшие дни в Украине прогнозируют дожди, ночные заморозки, а в Карпатах местами мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр, Укринформ

Детали: 22 сентября в северных, днем ​​и в западных и центральных областях, 23 сентября в Украине местами небольшие дожди, в Карпатах местами с мокрым снегом.

Температура ночью 1-6° тепла, 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​6-11° тепла; в южной части и восточных областях ночью +4-9°, днем ​+​10-15°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области 22-23 сентября ожидается местами небольшой дождь, ночью 1-6° тепла, 23 сентября на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 6-11° тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

24 сентября в Украине без осадков, днем ​​в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь; ночью 2-7° тепла, на западе до +10°, днем ​+​9-15°, в южной части и на Закарпатье до +18°.

25 сентября на Левобережье, днем ​​и в северных областях пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков, ночью 4-10° тепла, в южной части +6-12°; днем +9-15°, на южной части и западных областях +12-18°, в Одесской области и Закарпатье до +21°.

В Киевской области 24-25 сентября ночью без осадков, 2-7° тепла, днем ​​небольшой дождь, +9-14°.