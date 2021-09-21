Суд ЄС зобов'язав Польщу платити 500 тисяч євро щодня у справі про шахту на кордоні з Чехією

Польща зобов’язана сплачувати Європейській комісії щоденну пеню у розмірі 500 тисяч євро, оскільки вона не припинила видобуток бурого вугілля на шахті Турув, про що просила Чехія.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення виніс Суд ЄС.

У травні Суд ЄС задовольнив прохання Чехії і зобов’язав Польщу негайно припинити видобуток у шахті бурого вугілля, визнавши переконливими аргументи Чехії для застосування тимчасових заходів (призупинення видобутку) до остаточного рішення.

Але Польща не виконала своїх зобов’язань за цим рішенням, і Чехія у червні подала заяву, в якій вимагала, щоб Варшава щоденно платила пеню у розмірі 5 мільйонів євро до бюджету ЄС. Зі свого боку, Польща подала заяву про скасування рішення.

"Сьогоднішнім розпорядженням віцеголова Суду Росаріо Сільва де Лапуерта відхилила заяву Польщі та зобов’язала державу-член сплачувати Комісії штраф у розмірі 500 000 євро на день, починаючи з дня повідомлення про це Польщі, поки ця держава-член не виконає тимчасові заходи", - йдеться у рішенні.

Минулого року Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті та продовжила ліцензії на видобуток до 2026 року.

Чехія вважає, що розширення польської шахти загрожує, зокрема, доступу до води в регіоні Ліберець.Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб електростанції.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький називав рішення Суду ЄС "несправедливим і неправильним", наголошуючи, що воно непропорційне і ставить під загрозу енергетичну безпеку Польщі, та що країна не може його виконувати.