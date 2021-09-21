Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд ЄС зобов'язав Польщу платити 500 тисяч євро щодня у справі про шахту на кордоні з Чехією

Вівторок, 21 вересня 2021, 10:34

Польща зобов’язана сплачувати Європейській комісії щоденну пеню у розмірі 500 тисяч євро, оскільки вона не припинила видобуток бурого вугілля на шахті Турув, про що просила Чехія.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення виніс Суд ЄС.

У травні Суд ЄС задовольнив прохання Чехії і зобов’язав Польщу негайно припинити видобуток у шахті бурого вугілля, визнавши переконливими аргументи Чехії для застосування тимчасових заходів (призупинення видобутку) до остаточного рішення. 

Але Польща не виконала своїх зобов’язань за цим рішенням, і Чехія у червні подала заяву, в якій вимагала, щоб Варшава щоденно платила пеню у розмірі 5 мільйонів євро до бюджету ЄС. Зі свого боку, Польща подала заяву про скасування рішення.

"Сьогоднішнім розпорядженням віцеголова Суду Росаріо Сільва де Лапуерта відхилила заяву Польщі та зобов’язала державу-член сплачувати Комісії штраф у розмірі 500 000 євро на день, починаючи з дня повідомлення про це Польщі, поки ця держава-член не виконає тимчасові заходи", - йдеться у рішенні.

Минулого року Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті та продовжила ліцензії на видобуток до 2026 року.

Чехія вважає, що розширення польської шахти загрожує, зокрема, доступу до води в регіоні Ліберець.Чеські та німецькі міста розташовані лише за декілька кілометрів від шахти і димових труб електростанції.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький називав рішення Суду ЄС "несправедливим і неправильним", наголошуючи, що воно непропорційне і ставить під загрозу енергетичну безпеку Польщі, та що країна не може його виконувати.

Теми: ПольщаЄС
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві нових хворих на COVID-19 уже втричі більше, ніж одужань

Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати

фотоУ Карпатах випав сніг

6 754 хворих і 105 смертей від COVID в Україні за добу

"Обов’язково реалізуємо" – Зеленський діаспорі США про подвійне громадянство

фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині

Усі новини...
Польща
Польські прикордонники знайшли три тіла на кордоні з Білоруссю
На протесті медиків біля канцелярії прем’єра Польщі пролунав схожий на постріл звук: є загиблий
Польща: у Білорусі є 10 тисяч мігрантів для "гібридної атаки" проти ЄС
Останні новини
10:41
Відень посилює коронавірусні обмеження з 1 жовтня
10:30
В аеропорту "Бориспіль" викрили схему "кришування" контрабанди
10:09
У Києві нових хворих на COVID-19 уже втричі більше, ніж одужань
10:01
Apple планує додати в iPhone функції для виявлення депресії – ЗМІ
09:56
В уряді Польщі виключили проведення референдуму про вихід з ЄС
09:50
Франція відмовилася від зустрічі із США, Британією та Німеччиною на Генасамблеї ООН
09:48
Ердоган на Генасамблеї ООН: Анексію Криму ми не визнаємо
09:48
Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати
09:40
Google купує офісну будівлю в Нью-Йорку за 2,1 мільярда доларів
09:28
Байден заявив в ООН, що США не хочуть нової "холодної війни"
Усі новини...