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Суд ЕС обязал Польшу платить 500 тысяч евро ежедневно по делу о шахте на границе с Чехией

Вторник, 21 сентября 2021, 10:34

Польша обязана платить Европейской комиссии ежедневную пеню в размере 500 тысяч евро, поскольку она не прекратила добычу бурого угля на шахте Турув, как просила Чехия.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение вынес суд ЕС.

В мае Суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно прекратить добычу в шахте бурого угля, признав убедительными аргументы Чехии для применения временных мер (приостановление добычи) до окончательного решения.

Но Польша не выполнила своих обязательств по этому решению, и Чехия в июне подала заявление, в котором требовала, чтобы Варшава ежедневно платила пеню в размере 5 млн евро в бюджет ЕС. Со своей стороны, Польша подала заявление об отмене решения.

"Сегодняшним распоряжением вице-председатель Суда Росарио Сильва де Лапуерта отклонила заявление Польши и обязала государство-член платить Комиссии штраф в размере 500 000 евро в день, начиная со дня сообщения об этом Польше, пока это государство-член не выполнит временные меры", - говорится в решении.

В прошлом году Польша разрешила государственной энергетической группе PGE расширить операции на шахте и продолжила лицензию на добычу до 2026 года.

Чехия считает, что расширение польской шахты угрожает, в частности, доступу к воде в регионе Либерец. Чешские и немецкие города расположены всего в нескольких километрах от шахты и дымовых труб электростанции.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий называл решение Суда ЕС "несправедливым и неправильным", подчеркивая, что оно непропорционально и ставит под угрозу энергетическую безопасность Польши, и что страна не может его выполнять.

Темы: ПольшаЕС
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